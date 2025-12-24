ua en ru
В одній із громад України скасували земельний податок і орендну плату для бізнесу

Середа 24 грудня 2025 17:00
У Сумській громаді тимчасово скасували земельний податок (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 січня 2026 року у Сумській громаді запроваджують повне звільнення бізнесу від сплати земельного податку та орендної плати за землю. Відповідне рішення ухвалила Сумська міська рада разом із депутатським корпусом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення в.о. сумського міського голови Артема Кобзаря у Telegram.

Пільги для підприємців

Як зазначається, з 1 січня по 31 березня 2026 року у громаді діятиме 100% пільга зі сплати земельного податку для:

  • громадян;
  • фізичних осіб-підприємців;
  • юридичних осіб - власників або постійних користувачів земельних ділянок;
  • за умови відсутності заборгованості перед бюджетом громади.

Крім того, 100% пільга з орендної плати за землю надається орендарям із чинними та зареєстрованими договорами оренди. Виняток - земельні ділянки, отримані через земельні торги.

Термін дії та можливе продовження

У міській раді наголошують, що запроваджений пільговий період наразі становить один квартал, однак він не є остаточним.

"За потреби ми готові переглядати це рішення та продовжувати підтримку бізнесу", - зазначили в міськраді.

Підтримка економіки громади

У зверненні до підприємців міська влада подякувала бізнесу, який попри складні умови війни залишається працювати в Сумах, підтримує економіку та життєстійкість громади.

"Дякуємо підприємцям, які, попри всі виклики, залишаються в Сумах, працюють, підтримують економіку та життєстійкість нашої громади", - пише Кобзар.

Читайте також про те, що українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба.

Раніше ми писали про те, що керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух заявила, що зловживання бізнесом спрощеною податковою системою мають масштабний характер. Багато компаній використовують низьку ставку оподаткування - 5% єдиного податку, щоб дробити свій бізнес.

