В одній із громад України скасували земельний податок і орендну плату для бізнесу

З 1 січня 2026 року у Сумській громаді запроваджують повне звільнення бізнесу від сплати земельного податку та орендної плати за землю. Відповідне рішення ухвалила Сумська міська рада разом із депутатським корпусом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення в.о. сумського міського голови Артема Кобзаря у Telegram .

Пільги для підприємців

Як зазначається, з 1 січня по 31 березня 2026 року у громаді діятиме 100% пільга зі сплати земельного податку для:

громадян;

фізичних осіб-підприємців;

юридичних осіб - власників або постійних користувачів земельних ділянок;

за умови відсутності заборгованості перед бюджетом громади.

Крім того, 100% пільга з орендної плати за землю надається орендарям із чинними та зареєстрованими договорами оренди. Виняток - земельні ділянки, отримані через земельні торги.

Термін дії та можливе продовження

У міській раді наголошують, що запроваджений пільговий період наразі становить один квартал, однак він не є остаточним.

"За потреби ми готові переглядати це рішення та продовжувати підтримку бізнесу", - зазначили в міськраді.

Підтримка економіки громади

У зверненні до підприємців міська влада подякувала бізнесу, який попри складні умови війни залишається працювати в Сумах, підтримує економіку та життєстійкість громади.

"Дякуємо підприємцям, які, попри всі виклики, залишаються в Сумах, працюють, підтримують економіку та життєстійкість нашої громади", - пише Кобзар.