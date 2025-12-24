В одній із громад України скасували земельний податок і орендну плату для бізнесу
З 1 січня 2026 року у Сумській громаді запроваджують повне звільнення бізнесу від сплати земельного податку та орендної плати за землю. Відповідне рішення ухвалила Сумська міська рада разом із депутатським корпусом.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення в.о. сумського міського голови Артема Кобзаря у Telegram.
Пільги для підприємців
Як зазначається, з 1 січня по 31 березня 2026 року у громаді діятиме 100% пільга зі сплати земельного податку для:
- громадян;
- фізичних осіб-підприємців;
- юридичних осіб - власників або постійних користувачів земельних ділянок;
- за умови відсутності заборгованості перед бюджетом громади.
Крім того, 100% пільга з орендної плати за землю надається орендарям із чинними та зареєстрованими договорами оренди. Виняток - земельні ділянки, отримані через земельні торги.
Термін дії та можливе продовження
У міській раді наголошують, що запроваджений пільговий період наразі становить один квартал, однак він не є остаточним.
"За потреби ми готові переглядати це рішення та продовжувати підтримку бізнесу", - зазначили в міськраді.
Підтримка економіки громади
У зверненні до підприємців міська влада подякувала бізнесу, який попри складні умови війни залишається працювати в Сумах, підтримує економіку та життєстійкість громади.
"Дякуємо підприємцям, які, попри всі виклики, залишаються в Сумах, працюють, підтримують економіку та життєстійкість нашої громади", - пише Кобзар.
