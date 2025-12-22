ua en ru
Чи мають біженці в ЄС платити податки в Україні: що кажуть у Податковій

Понеділок 22 грудня 2025 09:26
Чи мають біженці в ЄС платити податки в Україні: що кажуть у Податковій Ілюстративне фото: українські біженці за кордоном (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Ірина Глухова

Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією", - пояснила керівниця Податкової.

За її словами, система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є.

"Україна відповідно до цієї угоди готова до обміну інформацією зі 121 країною", - додала вона.

Обмін такою інформацією може здійснюватися виключно в податкових цілях, зазначила Карнаух. Податкова не може роздавати інформацію про українців з метою кримінальних переслідувань.

"Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей", - сказала Карнаух.

Біженці в Європі

За даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.

Польща та Німеччина прийняли у себе найбільше біженців з України - понад 985 тисяч та 1,1 мільйона осіб, відповідно.

Раніше голова комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетьманцев розповідав, що податкові декларації мають подавати лише резиденти України. З огляду на це, українські біженці мають подавати декларації, при цьому їх звільнили від необхідності сплати податків за допомогу від іноземної держави.

