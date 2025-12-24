ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В одной из громад Украины отменили земельный налог и арендную плату для бизнеса

Среда 24 декабря 2025 17:00
UA EN RU
В одной из громад Украины отменили земельный налог и арендную плату для бизнеса В Сумской громаде временно отменили земельный налог (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Сумской громаде вводят полное освобождение бизнеса от уплаты земельного налога и арендной платы за землю. Соответствующее решение принял Сумской городской совет вместе с депутатским корпусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

Льготы для предпринимателей

Как отмечается, с 1 января по 31 марта 2026 года в громаде будет действовать 100% льгота по уплате земельного налога для:

  • граждан;
  • физических лиц-предпринимателей;
  • юридических лиц - владельцев или постоянных пользователей земельных участков;
  • при условии отсутствия задолженности перед бюджетом громады.

Кроме того, 100% льгота по арендной плате за землю предоставляется арендаторам с действующими и зарегистрированными договорами аренды. Исключение - земельные участки, полученные через земельные торги.

Срок действия и возможное продление

В городском совете отмечают, что введенный льготный период пока составляет один квартал, однако он не является окончательным.

"При необходимости мы готовы пересматривать это решение и продолжать поддержку бизнеса", - отметили в горсовете.

Поддержка экономики громады

В обращении к предпринимателям городские власти поблагодарили бизнес, который несмотря на сложные условия войны остается работать в Сумах, поддерживает экономику и жизнестойкость громады.

"Спасибо предпринимателям, которые, несмотря на все вызовы, остаются в Сумах, работают, поддерживают экономику и жизнестойкость нашей громады", - пишет Кобзарь.

Читайте также о том, что украинские беженцы за рубежом должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят там налоги, то в Украине им этого делать не надо.

Ранее мы писали о том, что руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявила, что злоупотребления бизнесом упрощенной налоговой системой имеют масштабный характер. Многие компании используют низкую ставку налогообложения - 5% единого налога, чтобы дробить свой бизнес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Налоги
Новости
Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский
Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну