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У одній з громад Сумської області внаслідок авіаудару РФ загинув працівник школи (фото)

Фото: в Сумській області загинув працівник школи внаслідок авіаудару РФ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок авіаудару РФ по Великописарівській громаді в Сумській області загинув працівник школи. У зв'язку із даним інцидентом порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що 19 березня ворог наніс масований авіаудар по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району. 

Внаслідок атаки РФ загинув 74-річний кочегар школи.

Також  відомо про пошкодження будівлі навчального закладу та приватних будинків місцевих жителів.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. 

 "За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато  досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - інформують в Офісі Генпрокурора.

 Фото: наслідки авіаударів РФ по Великописарівській громаді в Сумській області (t.me/pgo_gov_ua) 

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, кілька днів тому начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів про те, що у трьох громадах регіону хочуть запровадити обов'язкову евакуацію дітей.

За кілька днів до цього Артюх розповідав, що за два дні на Сумщині було зафіксовано "піврічну норму" обстрілів.

На цьому тлі із прикордонних громад почали масово виїжджати мешканці.

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Сумська область