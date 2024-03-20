В одной из общин Сумской области в результате авиаудара РФ погиб работник школы (фото)

В результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что 19 марта враг нанес массированный авиаудар по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.
В результате атаки РФ погиб 74-летний кочегар школы.
Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.
На данній момент прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.
"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - информируют в Офисе Генпрокурора.
Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.
За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.
На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.
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