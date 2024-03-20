В одной из общин Сумской области в результате авиаудара РФ погиб работник школы (фото)

Обстрелы Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

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