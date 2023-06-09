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В одній з громад Київської області аварійні відключення: в чому причина

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П'ятниця 09 червня 2023 16:50
В одній з громад Київської області аварійні відключення: в чому причина Фото: в одній з громад Київської області аварійні відключення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Борисполі Київської області запроваджені аварійні відключення світла. ДТЕК працює на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал Borik.

"Аварійні відключення світла по місту. Знеструмлено три високовольтні лінії. ДТЕК працює на місці", - пише канал.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

Згідно з даними "Укренерго", виробництво електроенергії сьогодні забезпечує усі потреби споживачів. Водночас гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

Цивільних закликають перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день. Це допоможе зменшити навантаження в енергосистемі під час ремонту на енергоблоках теплових електростанцій.

Наслідки підтоплення після підриву ГЕС

"У Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тисяч споживачів. Станом на ранок в Херсонській області загалом залишаються знеструмленими майже 24 тисячі споживачів", - пише пресслужба.

Тим часом в Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено більше ніж 2 тисячі споживачів.

Нічні обстріли Росії

Через пошкодження у розподільчих мережах є відключення світла в Житомирській області.

"У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових", - додає "Укренерго".

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