В одной из общин Киевской области аварийные отключения: в чем причина

В Борисполе Киевской области введены аварийные отключения света. ДТЭК работает на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал Borik.

"Аварийные отключения света по городу. Обесточены три высоковольтные линии. ДТЭК работает на месте", - пишет канал.

Какая ситуация со светом в Украине?

Согласно данным "Укрэнерго", производство электроэнергии сегодня обеспечивает все потребности потребителей. В то же время гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

Гражданских призывают перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день. Это поможет уменьшить нагрузку в энергосистеме во время ремонта на энергоблоках тепловых электростанций.

Последствия подтопления после подрыва ГЭС

"В Херсонской области за минувшие сутки запитали более 5 тысяч потребителей. По состоянию на утро в Херсонской области в целом остаются обесточенными почти 24 тысячи потребителей", - пишет пресс-служба.

Между тем в Николаевской области в результате подтопления обесточены более 2 тысяч потребителей.

Ночные обстрелы России

Из-за повреждений в распределительных сетях есть отключения света в Житомирской области.

"В Харьковской области из-за вечерних и ночных обстрелов есть повреждения в распределительных сетях, ремонтные бригады начнут восстановление после получения разрешения от военных", - добавляет "Укрэнерго".