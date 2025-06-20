Одним підписом - 40 рапортів: в "Армія+" з'явився мультипідпис для командирів

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що дає новий інструмент:

командир може одразу обробити до 40 рапортів, наприклад, на відпустку;

рапорти погоджуються свайпом праворуч, відхиляються - ліворуч;

для підтвердження використовується "Дія.Підпис" або SmartID;

кожне відхилення потребує окремого пояснення, тому масове відхилення неможливе.

"Ми завжди дослухаємось до прохань користувачів, і сервіс мультипідпису - ще один крок до зменшення адміністративного навантаження на військових", - наголосила Черногоренко.

Щоб скористатися функцією, необхідно мати версію додатку 2.2.0 або вище. Завантажити застосунок можна лише через Play Market або App Store. Актуальні посилання: aplus.mod.gov.ua.

Зазначимо, сервіс "Рапорти" в "Армія+" запрацював у серпні 2024 року. Загалом опрацьовано вже 570 тисяч рапортів, з яких 60% погоджені. Найпопулярніші типи: