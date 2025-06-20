Одним підписом - 40 рапортів: в "Армія+" з'явився мультипідпис для командирів

У застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що дає новий інструмент:
"Ми завжди дослухаємось до прохань користувачів, і сервіс мультипідпису - ще один крок до зменшення адміністративного навантаження на військових", - наголосила Черногоренко.
Щоб скористатися функцією, необхідно мати версію додатку 2.2.0 або вище. Завантажити застосунок можна лише через Play Market або App Store. Актуальні посилання: aplus.mod.gov.ua.
Зазначимо, сервіс "Рапорти" в "Армія+" запрацював у серпні 2024 року. Загалом опрацьовано вже 570 тисяч рапортів, з яких 60% погоджені. Найпопулярніші типи:
Нагадаємо, у застосунку "Армія+" зʼявилися п’ять нових рапортів - на статус УБД, зміну банківських реквізитів, отримувача коштів, довідку про склад сімʼї та відпустку для догляду за дитиною. Рапорти подаються за кілька хвилин і мають зрозумілі підказки.
Раніше РБК-Україна писало, що військові, які залишили частину без дозволу, можуть до 30 серпня 2025 року повернутись на службу без суду - через застосунок "Армія+". Для цього потрібно подати рапорт, прибути до ВСП і пройти поновлення. Спрощена процедура доступна лише тим, хто здійснив СЗЧ до 10 травня.
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