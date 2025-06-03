Виплати, документи та відпустка: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів

У застосунку "Армія+" з’явилися п’ять нових рапортів. Вони стосуються отримання документів, виплат та відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, в роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

У січні цього року військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явилися п'ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпусток, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

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