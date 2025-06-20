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Одной подписью - 40 рапортов: в "Армия+" появилась мультиподпись для командиров

Фото: В "Армия+" появилась новая функция для командиров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что дает новый инструмент:

  • командир может сразу обработать до 40 рапортов, например, на отпуск;
  • рапорты одобряются свайпом вправо, отклоняются - влево;
  • для подтверждения используется "Дія.Підпис" или SmartID;
  • каждое отклонение требует отдельного объяснения, поэтому массовое отклонение невозможно.

"Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей, и сервис мультиподписи - еще один шаг к уменьшению административной нагрузки на военных", - отметила Черногоренко.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо иметь версию приложения 2.2.0 или выше. Скачать приложение можно только через Play Market или App Store. Актуальные ссылки: aplus.mod.gov.ua.

Отметим, сервис "Рапорты" в "Армия+" заработал в августе 2024 года. В общем обработано уже 570 тысяч рапортов, из которых 60% согласованы. Самые популярные типы:

  • оздоровительные - 28%,
  • годовой отпуск - 23%,
  • смена места службы - 21%.

Напомним, в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов - на статус УБД, изменение банковских реквизитов, получателя средств, справку о составе семьи и отпуск по уходу за ребенком. Рапорты подаются за несколько минут и имеют понятные подсказки.

Ранее РБК-Украина писало, что военные, которые оставили часть без разрешения, могут до 30 августа 2025 года вернуться на службу без суда - через приложение "Армия+". Для этого нужно подать рапорт, прибыть в ВСП и пройти восстановление. Упрощенная процедура доступна только тем, кто совершил СЗЧ до 10 мая.

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