Одним на 12 годин, а іншим на дві: українцям пояснили, чому нерівномірно вмикають світло

Українцям нерівномірно вмикають світло, бо немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, у нас є мережеві обмеження. Тобто руйнація мережі через обстріли", - заявив Сахарук. За його словами, відключення трапляються через аварії, бо мережа перевантажена, а також люди більше споживають. "Чому світла в одних клієнтів може бути більше, а в інших менше? Бо немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол. Тому 100-відсоткової рівномірності ми зараз забезпечити не можемо", - додав виконавчий директор ДТЕК.