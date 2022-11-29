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Питання справедливості. Шмигаль попросить місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки завжди зі світлом

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 16:48
Питання справедливості. Шмигаль попросить місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки завжди зі світлом Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Місцева влада повинна пояснити людям, чому деякі будинки в Україні не відключають від електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

"Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у Києві принаймні по 2-3 години двічі на день.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

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