Одним на 12 часов, а другим на два: украинцам объяснили, почему неравномерно включают свет

Украинцам неравномерно включают свет, потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через узел.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Во-первых, у нас есть сетевые ограничения. То есть разрушение сети из-за обстрелов", - заявил Сахарук. По его словам, отключения случаются из-за аварий, потому что сеть перегружена, а также люди больше потребляют. "Почему света у одних клиентов может быть больше, а у других меньше? Потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через определенный узел. Поэтому 100-процентную равномерность мы сейчас обеспечить не можем", - добавил исполнительный директор ДТЭК.