В одних областях припече до +37, а інші накриють дощі з грозами: прогноз на 21 серпня
В Україні 21 серпня температура в більшості областей сягне +35... +37 градусів. Водночас в деяких регіонах очікуються короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У більшості областей суху та жарку погоду зумовить повітря тропічного походження з Балкан. Вітер буде південно-західний, жвавий, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +15... +20 градусів. Вдень на південному сході стовпчики термометрів покажуть +30... +34 градусів. На решті території очікується сильна спека до +35... +37 градусів.
Упродовж доби в більшості регіонів утримається суха погода без опадів. Винятком стане лише північна частина України, де вдень прогнозується короткочасний дощ та гроза.
Нагадаємо, на початку тижня в Україні знову встановилася спекотна погода: у деяких регіонах температура повітря сягала +33 градусів. Водночас уже із середини тижня очікується відчутне похолодання.
Зазначимо, синоптики раніше пояснювали, чому домашній термометр може показувати вищу температуру, ніж зазначається в офіційних прогнозах.
Річ у тім, що на показники домашнього приладу впливають нагріті сонцем поверхні. Натомість метеорологи вимірюють температуру безпосередньо повітря у спеціальних психрометричних будках.