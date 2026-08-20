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В одних областях припечет до +37, а другие накроют дожди с грозами: прогноз на 21 августа

16:14 20.08.2026 Чт
1 мин
Воздух тропического происхождения из Балкан обусловит жаркую погоду
aimg Валерий Ульяненко
В одних областях припечет до +37, а другие накроют дожди с грозами: прогноз на 21 августа Фото: 21 августа в некоторых областях пройдут дожди (Getty Images)
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В Украине 21 августа температура в большинстве областей достигнет +35... +37 градусов. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В большинстве областей сухую и жаркую погоду обусловит воздух тропического происхождения из Балкан. Ветер будет юго-западный, сильный, со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет +15... +20 градусов. Днем на юго-востоке столбики термометров покажут +30... +34 градуса. На остальной территории ожидается сильная жара до +35... +37 градусов.

В течение суток в большинстве регионов будет держаться сухая погода без осадков. Исключением станет только северная часть Украины, где днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Напомним, в начале недели в Украине снова установилась жаркая погода: в некоторых регионах температура воздуха достигала +33 градусов. В то же время уже с середины недели ожидается ощутимое похолодание.

Отметим, синоптики ранее объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем отмечается в официальных прогнозах.

Дело в том, что на показатели домашнего прибора оказывают влияние нагретые солнцем поверхности. Метеорологи измеряют температуру непосредственно воздуха в специальных психрометрических будках.

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