В одних областях припечет до +37, а другие накроют дожди с грозами: прогноз на 21 августа
В Украине 21 августа температура в большинстве областей достигнет +35... +37 градусов. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В большинстве областей сухую и жаркую погоду обусловит воздух тропического происхождения из Балкан. Ветер будет юго-западный, сильный, со скоростью 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет +15... +20 градусов. Днем на юго-востоке столбики термометров покажут +30... +34 градуса. На остальной территории ожидается сильная жара до +35... +37 градусов.
В течение суток в большинстве регионов будет держаться сухая погода без осадков. Исключением станет только северная часть Украины, где днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Напомним, в начале недели в Украине снова установилась жаркая погода: в некоторых регионах температура воздуха достигала +33 градусов. В то же время уже с середины недели ожидается ощутимое похолодание.
Отметим, синоптики ранее объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем отмечается в официальных прогнозах.
Дело в том, что на показатели домашнего прибора оказывают влияние нагретые солнцем поверхности. Метеорологи измеряют температуру непосредственно воздуха в специальных психрометрических будках.