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"Одні зеки залишилися". Окупант обурений складом підрозділу РФ (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупант обурений складом підрозділу РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія продовжує активно застосовувати ув'язнених для війни проти України. Але їх кількість швидко зменшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський солдат у розмові зі своїм товаришем по службі дивується, що у того в підрозділі залишилися тільки в'язні.

"Скільки в тебе людей залишилося? 17? А чого так мало? Ти мені одних зеків називаєш, тобі більше ставити нікого? Я тобі 20 зеків давав. У тебе що одні зеки?", - каже окупант.

Нагадаємо, ще 15 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ліквідацію ув'язнених у лавах ПВК “Вагнера” завершено на 77%.

Також ми писали, що, за інформацією The New York Times, за останні кілька місяців цвинтар ПВК "Вагнера" збільшився у кілька разів.

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