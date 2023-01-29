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"Одни зэки остались". Оккупант возмущен составом подразделения РФ (перехват)

Иллюстративное фото: оккупант возмущен составом подразделения РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает активно применять заключенных для войны против Украины. Но их численность быстро уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре со своим сослуживцем удивляется, что у того в подразделении остались только заключенные.

"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я тебе 20 зэков давал. У тебя что одни зэки?", - говорит оккупант.

Напомним, еще 15 января советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ликвидация заключенных в рядах ЧВК “Вагнера” завершена на 77%.

Также мы писали, что, по информации The New York Times, за последние несколько месяцев кладбище ЧВК "Вагнера" увеличилось в несколько раз.

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