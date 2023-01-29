"Одни зэки остались". Оккупант возмущен составом подразделения РФ (перехват)

Россия продолжает активно применять заключенных для войны против Украины. Но их численность быстро уменьшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российский солдат в разговоре со своим сослуживцем удивляется, что у того в подразделении остались только заключенные.
"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я тебе 20 зэков давал. У тебя что одни зэки?", - говорит оккупант.
Напомним, еще 15 января советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ликвидация заключенных в рядах ЧВК “Вагнера” завершена на 77%.
Также мы писали, что, по информации The New York Times, за последние несколько месяцев кладбище ЧВК "Вагнера" увеличилось в несколько раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.