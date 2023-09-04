UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одне з найтепліших в історії: за літо-2023 у Києві оновлено 13 рекордів

Фото: літо-2023 стало шостим найтеплішим в історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до 7,9 градусів, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до 35,9 градусів.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122 % кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні - дві місячні норми.

Спекотний серпень

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві декілька днів поспіль фіксували температурні рекорди. Зокрема, 29 серпня максимальна температура повітря після полудня сягнула 35,9 градусів. Кліматична норма була перевищена на понад 10 градусів.

У підсумку у рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце в історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр