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Спекотний серпень: у Києві другий день поспіль оновлені три температурних рекорди

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 10:02
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Спекотний серпень: у Києві другий день поспіль оновлені три температурних рекорди Фото: у Києві оновлені ще три температурних рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві другий день поспіль оновлюються температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на 8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Ніч на понеділок, 28 серпня, у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,3 градусів. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4 градусів.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 35,7 градусів, що на 0,6 градусів вище попереднього рекордного показника 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 27,8 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4 градусів, а кліматичну норму - на 9,3 градусів.

Нагадаємо, у Києві 28 серпня було оновлено три температурні рекорди. Кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів, скоріш за все, утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.

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