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На 10 градусів вище норми: у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

Україна, Середа 30 серпня 2023 10:14
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На 10 градусів вище норми: у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди Фото: три температурні рекорди зафіксовані 29 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 29 серпня, у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди. Кліматична норма перевищена більш ніж на 10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Ніч на вівторок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 22,8 градусів. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7 градусів.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 35,9 градусів, що на 2,2 градусів вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2 градусів, а кліматичну норму - на 11,6 градусів.

Зміна погоди

Як повідомили РБК-Україна в Укргідрометцентрі, у західних областях вже 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території - 1-2 вересня. Але прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Тому у більшості областей, буде близько 30 градусів, на півдні та сході - 35-36 градусів.

Нагадаємо, у Києві два дні поспіль фіксували температурні рекорди. Зокрема, у понеділок, 28 серпня, температура піднялася до 35,7 градусів, що на 0,6 градусів вище попереднього рекордного показника 1943 року.

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