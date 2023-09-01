Понад 10 рекордів і не тільки. Синоптики підбили підсумки серпня у Києві

У серпні 2023 року у Києві було встановлено 12 погодних рекордів. 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"За місяць у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

"Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,8°С, що на 3,4°С вище за кліматичну норму", - зазначили кліматологи, додавши, що найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).

При цьому найхолодніше у столиці було 10 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,6°С, а найтепліше - 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,9°С, встановивши таким чином температурний рекорд для цього дня.

Що стосується опадів, то на проспекті Науки, 37 випало лише 19 мм, або 34% кліматичної норми.

"Цьогорічний серпень увійшов у десятку найсухіших з 1891 року у столиці", - додали в обсерваторії.

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди. Наприклад, у червні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив показник 2012 року. У липні Києва було встановлено рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році.

Щодо серпня, то в Києві рекорди погоди фіксувалися три дні поспіль. Якраз 29 серпня було встановлено відразу три кліматичні рекорди. А 28 серпня температура піднялася до 35,7 градуса, що на 0,6 градуса вище за попередній рекордний показник 1943 року.

А січень 2023 року увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.