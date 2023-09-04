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Одно из самых теплых в истории: за лето-2023 в Киеве обновлено 13 рекордов

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 10:49
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Одно из самых теплых в истории: за лето-2023 в Киеве обновлено 13 рекордов Фото: лето-2023 стало шестым самым теплым в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до 7,9 градусов, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура после полудня поднялась до 35,9 градусов.

За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 242 мм, или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле - две месячные нормы.

Жаркий август

Напомним, в конце августа в Киеве несколько дней подряд фиксировались температурные рекорды. В частности, 29 августа максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,9 градуса. Климатическая норма была превышена более чем на 10 градусов.

В итоге в рейтинге самых теплых август 2023 года занял второе место в истории.

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