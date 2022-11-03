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Одне з міст Донецької області може залишитися без опалення: що сталося

Фото: Одне з міст Донецької області може залишитися без опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Завтра, 4 листопада, у місті Покровськ (Донецька область) мав стартувати опалювальний сезон. Місцева влада заявила, що деякі котельні можуть бути не запущені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Покровської міської військової адміністрації.

"Через те, що мешканці багатоповерхівок самостійно втручаються в систему центрального опалення і зливають воду з батарей, значно знижується тиск та відбувається розбалансування мереж", - йдеться у повідомленні.

Міська влада заявляє, що безвідповідальна поведінка мешканців Покровська ставить опалювальний сезон під загрозу. Комунальники попередили, що у разі нестачі достатньої кількості води в системі, будинки будуть відключені від теплопостачання.

"При мінусовій температурі такі дії можуть призвести й до розморожування усієї внутрішньої системи опалення, водопостачання та водовідведення", - додали у міській адміністрації.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Донецькій області розпочнеться у 15 громадах. Ще в десяти тепло буде подаватись лише до соціальних закладів, а в 10 громадах відновити опалення неможливо.

Ще у травні мешканців Донецької області попереджали про можливість припинення газопостачання через дії РФ. Тоді влада вважала, що опалювального сезону цього року не буде.

Проте в Донецькій області 12 жовтня розпочалась подача природного газу.

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