Один из городов Донецкой области может остаться без отопления: что произошло

Завтра, 4 ноября, в городе Покровск (Донецкая область) должен был стартовать отопительный сезон. Местные власти заявили, что некоторые котельные могут быть не запущены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Покровской городской военной администрации.

"Из-за того, что жильцы многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления и сливают воду из батарей, значительно снижается давление и происходит разбалансирование сетей", - говорится в сообщении.

Городские власти заявляют, что безответственное поведение жителей Покровска ставит отопительный сезон под угрозу. Коммунальщики предупредили, что в случае нехватки достаточного количества воды в системе, дома будут отключены от теплоснабжения.

"При минусовой температуре такие действия могут привести и к размораживанию всей внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения", - добавили в городской администрации.