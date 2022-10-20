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Опалення в Донецькій області запустять частково: в яких громадах не буде тепла

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 20:42
Опалення в Донецькій області запустять частково: в яких громадах не буде тепла Фото: Опалення в Донецькій області запустять частково (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Опалювальний сезон в Донецькій області розпочнеться у 15 громадах. Ще в десяти тепло буде подаватись лише до соціальних закладів, а в 10 громадах відновити опалення неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Активно відновлюємо енергетичну інфраструктуру - вже зараз, попри всю небезпеку, нам вдалося відновити газову магістраль, яка проходить по Ізюмщині та була повністю знищена росіянами під час активних боїв та окупації", - заявив Кириленко.

За його словами, ремонтні бригади, працюючи у надважких умовах, змогли відновити газогін. Регіон вперше з 23 травня має газопостачання. Кириленко повідомив, в яких громадах буде опалення, в яких його не буде зовсім.

Зокрема, опалення житла буде в населених пунктах 15 громад: Іллінівської, Дружківської, Часовоярської, Костянтинівської, Краматорської, Миколаївської, Новодонецької, Олександрівської, Слов’янської, Білозерської, Добропільської, Курахівської, Мирноградської, Покровської та Селидівської.

Ще в 10 громадах опалення буде подаватися до закладів охорони здоров’я та об’єктів соціальної сфери, які використовуватимуться як пункти обігріву. Це стосується Комарської, Великоновоселківської, Андріївської, Черкаської, Гродівської, Криворізької, Новогродівської, Очеретинської, Удачненської та Шахівської громад.

У решті 10 громад на вільній частині Донеччини відновити опалення на цей сезон неможливо. Принаймні, поки що. Йдеться про Бахмутську, Званівську, Сіверську, Соледарську, Торецьку, Вугледарську, Авдіївську, Мар’їнську, Лиманську та Святогірську громади.

"Орієнтовно опалювальний сезон в області розпочнеться 1 листопада, однак все залежатиме ще від погодних умов та ситуації на фронті", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що в Донецькій області 12 жовтня розпочалась подача природного газу.

Ще у травні мешканців Донецької області попереджали про можливість припинення газопостачання через дії РФ.

Вже згодом газопостачання Донецької та Луганської областей повністю припинилося.

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Донецька область Опалювальный сезон Війна в Україні
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