Одне із найдешевших міст. За скільки зараз можна купити квартиру у Миколаєві

Які ціни на вторинному ринку

Ціни на вторинному ринку Миколаєва протягом останніх пів року залишаються стабільними. В середньому "квадрат" житла коштує 610 доларів. Однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 41 тисячу.

Найдорожче житло у Центральному районі (22 тисячі доларів за однокімнатну квартиру), а найдешевші - в Корабельному (15 тисяч за аналогічне житло).

На ринку найбільше пропозицій із продажу однокімнатних квартир за ціною 20-24 тисячі доларів.

Дослідження ЛУН показало, що в середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Миколаєві потрібно відкладати усю зарплату за 3,9 року, на двокімнатну - 5,6 року, на трикімнатну - 7,7 року.

Додамо, що Миколаїв зараз посідає п'яту позицію серед міст із найдешевшою нерухомістю. У цьому ж рейтингу Херсон, Запоріжжя, Харків та Суми.

Які ціни на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштують квартири у новобудовах

За останні пів року новобудови у Миколаєві подешевшали на 5% до 650 доларів за "квадрат". До початку повномасштабної війни ціна становила 700 доларів.

Ціни на первинному ринку:

економ-клас - 610 доларів

комфорт - 620 доларів

бізнес - 790 доларів

преміум - 1 290 доларів

Зараз у продажу 21 ЖК, 9 - на етапі будівництва, 7 забудовників надають розтермінування, 1 - кредити та ще 1 - іпотеку за програмою "єОселя".

Зазначимо, що цьогоріч темпи введення нового житла в експлуатацію впали вдвічі у порівнянні із довоєнним періодом.

Найдешевша квартира на первинному ринку Миколаєві обійдеться в 1,51 млн гривень. Для того, щоб її взяти в іпотеку "єОселя", потрібно зробити перший внесок щонайменше 277 тисяч гривень.

Зміна ціни на нерухомість у новобудовах Миколаєва (скриншот сайту ЛУН)

За скільки орендують квартири

Ринок оренди у Миколаєві стабілізувався за останні пів року, суттєві коливання спостерігались лише на ціну трикімнатних квартир - у серпні-вересні вона впала до 8 тисяч гривень, зараз знову повернулась до 10 тисяч.

Однокімнатну квартиру здають за 5 тисяч гривень, двокімнатну - за 7 тисяч. На оренду містяни в середньому витрачають 27% зарплати.

Експерти ЛУН підрахували, що оренда одно- та двокімнатної квартири у Миколаєві протягом 14,6 року дорівнюватиме її вартості, трикімнатної - 15,6 року.

Зміна ціни на ринку оренди (скриншот сайту ЛУН)