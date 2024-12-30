Одне із найдешевших міст. За скільки зараз можна купити квартиру у Миколаєві

Новобудови у Миколаєві подешевшали на 5% протягом останніх пів року, при цьому вартість житла на вторинному ринку не змінилась. Також за аналогічний період стабілізувались ціни на оренду квартир.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштують квартири у Миколаєві.
Ціни на вторинному ринку Миколаєва протягом останніх пів року залишаються стабільними. В середньому "квадрат" житла коштує 610 доларів. Однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 41 тисячу.
Найдорожче житло у Центральному районі (22 тисячі доларів за однокімнатну квартиру), а найдешевші - в Корабельному (15 тисяч за аналогічне житло).
На ринку найбільше пропозицій із продажу однокімнатних квартир за ціною 20-24 тисячі доларів.
Дослідження ЛУН показало, що в середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Миколаєві потрібно відкладати усю зарплату за 3,9 року, на двокімнатну - 5,6 року, на трикімнатну - 7,7 року.
Додамо, що Миколаїв зараз посідає п'яту позицію серед міст із найдешевшою нерухомістю. У цьому ж рейтингу Херсон, Запоріжжя, Харків та Суми.
За останні пів року новобудови у Миколаєві подешевшали на 5% до 650 доларів за "квадрат". До початку повномасштабної війни ціна становила 700 доларів.
Ціни на первинному ринку:
Зараз у продажу 21 ЖК, 9 - на етапі будівництва, 7 забудовників надають розтермінування, 1 - кредити та ще 1 - іпотеку за програмою "єОселя".
Зазначимо, що цьогоріч темпи введення нового житла в експлуатацію впали вдвічі у порівнянні із довоєнним періодом.
Найдешевша квартира на первинному ринку Миколаєві обійдеться в 1,51 млн гривень. Для того, щоб її взяти в іпотеку "єОселя", потрібно зробити перший внесок щонайменше 277 тисяч гривень.
Ринок оренди у Миколаєві стабілізувався за останні пів року, суттєві коливання спостерігались лише на ціну трикімнатних квартир - у серпні-вересні вона впала до 8 тисяч гривень, зараз знову повернулась до 10 тисяч.
Однокімнатну квартиру здають за 5 тисяч гривень, двокімнатну - за 7 тисяч. На оренду містяни в середньому витрачають 27% зарплати.
Експерти ЛУН підрахували, що оренда одно- та двокімнатної квартири у Миколаєві протягом 14,6 року дорівнюватиме її вартості, трикімнатної - 15,6 року.
Раніше ми розповідали про те, що протягом 2024 року в Україні майже у всіх регіонах, окрім прифронтових, подорожчало житло. Найбільше на вторинному ринку "злетіла" ціна у Рівному - на 23%, на первинному ринку - у Кропивницькому на 33%, а оренда - на 37% в Івано-Франківську.
Читайте також про те, що ціна на нерухомість у Києві на вторинному ринку залишалась стабільною протягом 2024 року. В середньому "квадрат" житла продавали за 1 270 доларів, однокімнатні квартири - за 60 тисяч доларів, двокімнатні - 98 тисяч, трикімнатні - 140 тисяч доларів. При цьому вартість житла дуже залежить від місця його розташування. Найдешевші однокімнатні квартири у Деснянському районі - 34,9 тисячі доларів, найдорожчі - у Печерську, там ціна доходить до 145 тисяч доларів за таке ж житло.
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