Один из самых дешевых городов. За сколько сейчас можно купить квартиру в Николаеве

Новостройки в Николаеве подешевели на 5% в течение последних полгода, при этом стоимость жилья на вторичном рынке не изменилась. Также за аналогичный период стабилизировались цены на аренду квартир.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоят квартиры в Николаеве.
Цены на вторичном рынке Николаева в течение последних полгода остаются стабильными. В среднем "квадрат" жилья стоит 610 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 41 тысячу.
Самое дорогое жилье в Центральном районе (22 тысячи долларов за однокомнатную квартиру), а самые дешевые - в Корабельном (15 тысяч за аналогичное жилье).
На рынке больше всего предложений по продаже однокомнатных квартир по цене 20-24 тысячи долларов.
Исследование ЛУН показало, что в среднем, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Николаеве нужно откладывать всю зарплату за 3,9 года, на двухкомнатную - 5,6 года, на трехкомнатную - 7,7 года.
Добавим, что Николаев сейчас занимает пятую позицию среди городов с самой дешевой недвижимостью. В этом же рейтинге Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы.
За последние полгода новостройки в Николаеве подешевели на 5% до 650 долларов за "квадрат". До начала полномасштабной войны цена составляла 700 долларов.
Цены на первичном рынке:
Сейчас в продаже есть 21 ЖК, 9 - на этапе строительства, 7 застройщиков предоставляют рассрочку, 1 - кредиты и еще 1 - ипотеку по программе "єОселя".
Отметим, что в этом году темпы ввода нового жилья в эксплуатацию упали вдвое по сравнению с довоенным периодом.
Самая дешевая квартира на первичном рынке Николаева обойдется в 1,51 млн гривен. Для того, чтобы ее взять в ипотеку "єОселя", нужно сделать первый взнос не менее 277 тысяч гривен.
Рынок аренды в Николаеве стабилизировался за последние полгода, существенные колебания наблюдались только на цену трехкомнатных квартир - в августе-сентябре она упала до 8 тысяч гривен, сейчас снова вернулась к 10 тысячам.
Однокомнатную квартиру сдают за 5 тысяч гривен, двухкомнатную - за 7 тысяч. На аренду горожане в среднем тратят 27% зарплаты.
Эксперты ЛУН подсчитали, что аренда одно- и двухкомнатной квартиры в Николаеве в течение 14,6 года будет равна ее стоимости, трехкомнатной - 15,6 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в течение 2024 года в Украине почти во всех регионах, кроме прифронтовых, подорожало жилье. Больше всего на вторичном рынке "взлетела" цена в Ровно - на 23%, на первичном рынке - в Кропивницком на 33%, а аренда - на 37% в Ивано-Франковске.
Читайте также о том, что цена на недвижимость в Киеве на вторичном рынке оставалась стабильной в течение 2024 года. В среднем "квадрат" жилья продавали за 1 270 долларов, однокомнатные квартиры - за 60 тысяч долларов, двухкомнатные - 98 тысяч, трехкомнатные - 140 тысяч долларов. При этом стоимость жилья очень зависит от места его расположения. Самые дешевые однокомнатные квартиры в Деснянском районе - 34,9 тысячи долларов, самые дорогие - в Печерске, там цена доходит до 145 тысяч долларов за такое же жилье.
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