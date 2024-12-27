Від скромних варіантів до VIP-житла. За скільки можна купити квартиру у Києві

Київ разом із Львовом та Ужгородом продовжує входити у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Зараз 1 кв. м на вторинному ринку столиці коштує в середньому 1 470 доларів, ціна залишається стабільною протягом останніх пів року. А от вартість житла у новобудовах зросла на 4% і зараз там "квадрат" продають за 1 270 доларів.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло у Києві і в яких районах воно найдешевше.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

На вторинному ринку протягом останніх пів року спостерігається стабільність. В середньому однокімнатні квартири коштують 60 тисяч доларів, двокімнатні - 98 тисяч, трикімнатні - 140 тисяч доларів. При цьому вартість житла дуже залежить від місця його розташування.

Найдорожчі квартири у Печерському районі:

однокімнатні квартири без ремонту продають за 118 тисяч доларів, з ремонтом - 145 тисяч

двокімнатні з ремонтом - 195 тисяч доларів, без ремонту - 162 тисячі

трикімнатні з ремонтом - 350 тисяч доларів, без ремонту - 270 тисяч

Найдешевші квартири у Деснянському районі:

однокімнатні квартири без ремонту коштують 34,9 тисячі доларів, з ремонтом - 40 тисяч

двокімнатні з ремонтом - 53,1 тисячі доларів, без ремонту - замало даних для аналізу

трикімнатні з ремонтом - 66,6 тисячі доларів, без ремонту - замало даних для аналізу

Опитування ЛУН показало, що 30% покупців вважають, що ціни на нерухомість на вторинному ринку Києва зростуть найближчим часом, 33% думають, що вартість знизиться, решта відповіли, що ціни залишаться без змін.

Ціни на квартири у Києві на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Цікаво, що житло у Деснянському районі навіть дешевше, ніж у передмісті Києва - Вишневому, Вишгороді, Броварах, Петропавлівській та Софіївській Борщагівках. Там однокімнатні квартири коштують 42,3 - 48 тисяч доларів.

Найвище у ціні житло у дореволюційних будинках (зведених до 1918 року), середня ціна на однокімнатну квартиру там становить 100 тисяч доларів. Далі у рейтингу житло у новобудовах, зведених після 2010 року, там аналогічні квартири коштують 75 тисяч доларів.

Зазначимо, що в середньому угоду про купівлю укладають за 45-67 днів із моменту виставлення квартири на продаж.

Дослідження показують, що вартість однокімнатної квартири дорівнює вартості її оренді за 12,6 року. Також в середньому, щоб купити квартиру у Києві, доведеться відкладати усю зарплату за 8,3 року.

Середні ціни на житло у різних районах Києва (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

Ціни у новобудовах за останні пів року зросли на 4% до 1 270 доларів за 1 кв. м, втім остаточна вартість залежить від класу житла:

економ-клас - 950 доларів

комфорт - 1 020 доларів

бізнес - 1 690 доларів

преміум - 3 160 доларів

Найдорожче новобудови коштують у Печерському районі - 2 510 доларів за "квадрат", найдешевше у Деснянському - там 1 кв. м коштує в середньому 960 доларів.

Щоб взяти квартиру в столиці в іпотеку доведеться внести першу суму щонайменше 18 тисяч доларів. Враховуючи мінімальний метраж, який пропонують забудовники, та найнижчі ціни на ринку, найдешевша квартира в Києві обійдеться в 71 тисячу доларів.

Дані опитування ЛУН показали, що 42% покупців думають, що ціни у новобудовах невдовзі підскочать, 22% вважають - що знизяться, решта заявили, що вартість нерухомості не зміниться.

Зараз у Києві 177 новобудов у продажу, 133 забудовники надають розтермінування, на 53 об'єкти діє іпотечна програма "єОселя", ще у 23 можна взяти житло у кредит.

Додамо, що Київ став лідером у 2024 році із кількості зданого житла в експлуатацію - 10,7 тисячі квартир, і ще понад 8,6 тисячі в області. При цьому темпи зведення нового житла знизились майже на 20% у порівнянні із 2023 роком.

Ціни на первинному ринку нерухомості в Києві (скриншот сайту ЛУН)