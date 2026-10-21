Очікувана тристороння зустріч російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у Шеньчжені не дозволить повністю врегулювати українську кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова інформаційній службі "Вєсті".
За словами представника Кремля, за один переговорний раунд розв'язати увесь комплекс проблем навколо України неможливо.
"Як можна все вирішити? Якщо зустріч триватиме годину, дві, п'ять годин - все одно всі проблеми не вирішити", - зауважив Ушаков.
Він також додав, що експерти вже визначили основні теми для обговорення під час майбутньої тристоронньої зустрічі.
У Кремлі стверджують, що всі сторони підтвердили готовність до проведення саміту "трійки", а сам захід уже пропрацьований експертами.
Тепер ключовою умовою залишається присутність усіх трьох лідерів в одному місці та в один час.
Коментуючи можливі порівняння переговорів із "новою Ялтою", Ушаков зазначив, що у разі проведення зустрічі вона викликає велику хвилю аналітики.
"Я думаю, що якщо зустріч відбудеться, буде шторм коментарів, оцінок. Там знайдуть, як назвати цю зустріч", - підсумував помічник російського диктатора.
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що війна в Україні наразі наближається до свого завершення.
Раніше російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив про готовність Москви поновити переговори з Вашингтоном та Києвом.
Своєю чергою, американський лідер Дональд Трамп прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида, проте переговори можуть пройти під певним тиском на Київ.