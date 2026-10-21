Ожидаемая трехсторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне не позволит полностью урегулировать украинский кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова информационной службе "Вести".
По словам представителя Кремля, за один переговорный раунд решить весь комплекс проблем вокруг Украины невозможно.
"Как можно все решить? Если встреча продлится час, два, пять часов - все равно все проблемы не решить", - заметил Ушаков.
Он также добавил, что эксперты уже определили основные темы обсуждения во время предстоящей трехсторонней встречи.
В Кремле утверждают, что все стороны подтвердили готовность к проведению саммита "тройки", а сама мера уже проработана экспертами.
Теперь ключевым условием остается присутствие всех трех лидеров в одном месте и в одно время.
Комментируя возможные сравнения переговоров с новой Ялтой, Ушаков отметил, что в случае проведения встречи она вызывает большую волну аналитики.
"Я думаю, что если встреча состоится, будет шторм комментариев, оценок. Там найдут, как назвать эту встречу", - подытожил помощник российского диктатора.
Напомним, в Кремле заявили, что война в Украине сейчас близится к своему завершению.
Ранее российский диктатор Владимир Путин во время встречи с посланником президента США Стивом Виткоффом заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре в штате Флорида, однако переговоры могут пройти под определенным давлением на Киев.