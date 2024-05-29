Одна заява замість 38: у ЦНАПах анонсували спрощення послуг ветеранам

Основне про комплекс послуг для ветеранів

За словами експертки, послуги для ветеранів зараз надзвичайно актуальні.

"Ми працюємо над комплексом послуг для них. Коли людина отримує статус учасника бойових дій і приходить забирати посвідчення, то зможе подати одну заяву на 38 різних послуг", - наголосила очільниця департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Вона пояснила, що йдеться про цілий комплекс послуг, які можуть отримати ветерани.

"А раніше для цього треба було писати окрему заяву на кожну з них, тобто 38 заяв! А ще - 38 комплектів документів подати. І по кожній послузі очікувати на відповідь", - розповіла Шамрай.

Вона додала, що вже найближчим часом ця ініціатива буде запущена у всіх ЦНАПах Києва.

Коли можна буде подати заяву на комплекс послуг

"Невдовзі буде так, що під цю комплексну заяву ми будемо оформлювати один комплект документів, а далі будемо відслідковувати, щоб відповідні органи не порушували терміни розгляду, щоб безпідставно не відмовляли. Щоб матеріальна допомога, наприклад, точно надійшла", - поділилась планами директор департаменту.

Вона уточнила, що нині відбувається постійна співпраця з Міністерством у справах ветеранів, адже для запровадження необхідних змін потрібно ще внести зміни у відповідні постанови Кабінету міністрів України.

"І тоді такий комплекс послуг можна буде надавати не тільки в київських ЦНАПах, але й по всій Україні", - додала експерт.

Чи залежить впровадження комплексу послуг від регіону

За словами Шамрай, у різних регіонах це поки що "працює" по-своєму.

"Десь це вже запустилося, виходячи з тих можливостей, які є в регіонах. В Дніпрі, в Житомирі, в Рівному. Але щоб все працювало однаково, треба змінювати постанови Кабміну. Наприклад, відмови від органів можуть ставатися через те, що від людини надійшла заява невстановленого зразка. Виходить, цей орган правий, бо є постанова, якою цей орган керується", - розповіла вона.

Експерт наголосила, що оптимізація процесу - це важко.

"Тому що треба працювати і законодавцем, і також технічно всі послуги звести разом. Сподіваємося, запустимося з цими комплексними послугами вже найближчими днями. Але головне, щоб ветерани взагалі знали, що вони мають право на ті чи інші послуги, і ми це їм розповідаємо", - зауважила вона.

Що відомо про діджиталізацію послуг для ветеранів

Посадовиця додала, що центри надання адміністративних послуг - це, перш за все, про фізичний доступ до різноманітних послуг.

"Але ми також думаємо про те, щоб багато чого можна було зробити в електронному вигляді", - зізналась вона.

З огляду на це профільні відомства працюють над створенням електронного кабінету ветерана.

"Очікується, що його буде реалізовано через портал "Дія". Там має бути і посвідчення ветерана в електронному вигляді, на додаток до звичної паперової книжечки. А фізичне пластикове посвідчення, як планується, ми будемо друкувати по аналогії з посвідченням водія", - розповіла Шамрай.

Найактуальніше питання в роботі з ветеранами

За словами експертки, найбільш актуальне питання зараз - надання консультацій.

"Тому що люди можуть і не знати, на які пільги вони можуть претендувати. Не знають, що саме можуть оформити", - пояснила вона.

Посадовиця уточнила, що потім "багато людей дивуються, що такі опції взагалі є".

"Ось людина прийшла за однією послугою, а ми бачимо, що може бути потреба і в інших. І кажемо: ось дивіться, є ще така можливість. Тому така консультація на початковому етапі звернення - це чи не найголовніше. Бо багато хто просто не знає про той спектр послуг, на які у них є право", - наголосила очільниця департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Вона розповіла, що є також "інформаційні чек-листи", якими відвідувачів (і ветеранів, і переселенців) інформують про можливості та про ті адміністративні послуги, які вони можуть отримати.

"Важливо розповідати про те, що саме зараз вже пропонує держава. Бо зараз багато чого робиться, але бракує інформації... Наприклад, тут поруч біля нас в одному з волонтерських проектів задіяні ветерани. Всі вони пройшли війну, отримують статуси учасника бойових дій. І коли вони прийшли до нас, то відверто здивувалися тому, що зараз для ветеранів є різні можливості, про які вони до того не чули", - розповіла Шамрай.

На її думку, інформаційна робота і така персональна взаємодія з ветеранами дуже важлива.

"Ми скористалися можливістю і розповіли, а вони далі вже розказують про це всім своїм - друзям ветеранам, колегам", - підсумувала експерт.