Одно заявление вместо 38: в ЦПАУ анонсировали упрощение услуг ветеранам

Основное о комплексе услуг для ветеранов

По словам эксперта, услуги для ветеранов сейчас чрезвычайно актуальны.

"Мы работаем над комплексом услуг для них. Когда человек получает статус участника боевых действий и приходит забирать удостоверения, то сможет подать одно заявление на 38 различных услуг", - подчеркнула глава департамента предоставления административных услуг КГГА.

Она объяснила, что речь идет о комплексе услуг, которые могут получить ветераны.

"А раньше для этого нужно было писать отдельное заявление на каждую из них, то есть 38 заявлений! А еще - 38 комплектов документов подать. И по каждой услуге ожидать ответа", - рассказала Шамрай.

Она добавила, что уже в ближайшее время эта инициатива будет запущена во всех ЦПАУ Киева.

Когда можно будет подать заявление на комплекс услуг

"Вскоре будет так, что под это комплексное заявление мы будем оформлять один комплект документов, а дальше будем отслеживать, чтобы соответствующие органы не нарушали сроки рассмотрения, чтобы безосновательно не отказывали. Чтобы материальная помощь, например, точно поступила", - поделилась планами директор департамента.

Она уточнила, что сейчас идет постоянное сотрудничество с Министерством по делам ветеранов, ведь для введения необходимых изменений нужно еще внести изменения в соответствующие постановления Кабинета министров Украины.

"И тогда такой комплекс услуг можно будет предоставлять не только в киевских ЦПАУ, но и по всей Украине", - добавила эксперт.

Зависит ли внедрение комплекса услуг от региона

По словам Шамрай, в разных регионах это пока "работает" по-своему.

"Где-то это уже запустилось, исходя из тех возможностей, которые есть в регионах. В Днепре, в Житомире, в Ровно. Но чтобы все работало одинаково, нужно менять постановления Кабмина. Например, отказы от органов могут возникать из-за того, что от человека поступило заявление неустановленного образца. Выходит, этот орган прав, потому что есть постановление, которым этот орган руководствуется", - рассказала она

Эксперт подчеркнула, что оптимизация процесса - это тяжело.

"Потому что нужно работать и законодателем, и также технически все услуги свести вместе. Надеемся, запустимся с этими комплексными услугами уже в ближайшие дни. Но главное, чтобы ветераны вообще знали, что они имеют право на те или иные услуги, и мы об этом им рассказываем", - отметила она.

Что известно о диджитализации услуг для ветеранов

Чиновница добавила, что центры предоставления административных услуг - это, прежде всего, о физическом доступе к различным услугам.

"Но мы также думаем о том, чтобы многое можно было сделать в электронном виде", - призналась она.

Учитывая это, профильные ведомства работают над созданием электронного кабинета ветерана.

"Ожидается, что он будет реализован через портал "Дія". Там должно быть и удостоверение ветерана в электронном виде, в дополнение к привычной бумажной книжечке. А физическое пластиковое удостоверение, как планируется, мы будем печатать по аналогии с водительским удостоверением", - рассказала Шамрай.

Самый актуальный вопрос в работе с ветеранами

По словам эксперта, наиболее актуальный вопрос сейчас - предоставление консультаций.

"Потому что люди могут и не знать, на какие льготы они могут претендовать. Не знают, что именно могут оформить", - пояснила она.

Чиновница уточнила, что потом "многие люди удивляются, что такие опции вообще есть".

"Вот человек пришел за одной услугой, а мы видим, что может быть потребность и в других. И говорим: вот смотрите, есть еще такая возможность. Поэтому такая консультация на начальном этапе обращения - это самое главное. Потому что многие просто не знают о том спектре услуг, на которые у них есть право", - подчеркнула глава департамента предоставления административных услуг КГГА.

Она рассказала, что есть также "информационные чек-листы", которыми посетителей (и ветеранов, и переселенцев) информируют о возможностях и тех административных услугах, которые они могут получить.

"Важно рассказывать о том, что именно сейчас уже предлагает государство. Потому что сейчас многое делается, но не хватает информации… Например, здесь рядом у нас в одном из волонтерских проектов задействованы ветераны. Все они прошли войну, получают статусы участника боевых действий. И когда они пришли к нам, то откровенно удивились тому, что сейчас для ветеранов есть разные возможности, о которых они до этого не слышали", - рассказала Шамрай.

По ее мнению, информационная работа и такое персональное взаимодействие с ветеранами очень важно.

"Мы воспользовались возможностью и рассказали, а они дальше уже рассказывают об этом всем своим - друзьям ветеранам, коллегам", - подытожила эксперт.