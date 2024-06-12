Одна заява - 10 послуг. У "Дії" запускають велике нововведення для бізнесу

"е-Підприємець" - це сервіс для спрощення ведення бізнесу. Тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою. Як зазначається, процес займає від 15 до 40 хвилин.

Які саме послуги наразі доступні:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту;

державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту;

подання вакансій;

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

відкриття банківського рахунку.

Послугою можуть скористатися українці, які планують створити свою справа, або діючі підприємці, які хочуть змінити чи розширити напрям своєї діяльності.

Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу: для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб було легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу.