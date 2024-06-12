Одна заява - 10 послуг. У "Дії" запускають велике нововведення для бізнесу

На порталі "Дія" запустили нововведення для бізнесу. Це нова комплексна послуга "е-Підприємець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram та портал "Дія".
"е-Підприємець" - це сервіс для спрощення ведення бізнесу. Тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою. Як зазначається, процес займає від 15 до 40 хвилин.
Які саме послуги наразі доступні:
Послугою можуть скористатися українці, які планують створити свою справа, або діючі підприємці, які хочуть змінити чи розширити напрям своєї діяльності.
Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу: для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб було легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як сплатити податки онлайн через "Дію".
Також РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні у застосунку "Дія".
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