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Потрібні для вступу до Євросоюзу. Рада ухвалила важливі закони про НАБУ та НАЗК

Фото: Рада ухвалила важливі закони про НАБУ та НАЗК (facebook.com/lunchenkovaleriy)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада підтримала в цілому два важливі законопроекти, необхідні для вступу до Євросоюзу, - щодо збільшення штату Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та скасування обмежень повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Як повідомив нардеп, "ЗА" збільшення штату НАБУ проголосували 332 народні обранці.

Згідно з законопроектом граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України збільшать з 700 до 1000 осіб

Законопроект передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад, у 2025- му - на 100 і у 2026- му - ще на 100 посад.

Скасування обмежень повноважень НАЗК підтримали 308 депутатів.

Проект дає можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби.

Зазначимо, Єврокомісія у своєму звіті щодо оцінки євроінтеграційних зусиль України звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК. Йдеться про продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки.

Ухвалення євроінтеграційних законопроєктів

Нагадаємо, 14 листопада Кабінет міністрів погодив законопроекти, ухвалення яких є умовою для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Йдеться саме:

  • про збільшення кількості співробітників НАБУ;
  • про виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

Вже 21 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила вказані проєкти законів.

Варто зазначити, що 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

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