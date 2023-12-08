Нужны для вступления в Евросоюз. Рада приняла важные законы о НАБУ и НАПК

Как сообщил нардеп, "ЗА" увеличение штата НАБУ проголосовали 332 народных избранника.

Согласно законопроекту, предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины увеличат с 700 до 1000 человек

Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году - на 100 должностей, в 2025-м - на 100 и в 2026-м - еще на 100 должностей.

Отмену ограничений полномочий НАПК поддержали 308 депутатов.

Проект дает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу.

Отметим, Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК. Речь идет о продолжении проверки активов, уже прошедших процесс проверки.

Принятие евроинтеграционных законопроектов

Напомним, 14 ноября Кабинет министров согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз. Речь идет именно:

об увеличении количества сотрудников НАБУ;

об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Уже 21 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла указанные проекты законов.

Следует отметить, что 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.