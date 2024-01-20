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Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони

Субота 20 січня 2024 09:19
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Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони Фото: Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони (facebook.com /GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Війна між Україною та Росією повинна завершитись перемовинами та відмовою країни-терориста від ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю Tagesspiegel.

Як пояснив Гаврилюк, всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не повинна стати винятком.

Він додав, що під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї. Війна завершиться повернення усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога.

"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - пояснив заступник міністра оборони.

Переговори з Росією

В 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
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