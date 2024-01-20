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Одно из условий завершения войны - отказ России от ядерного оружия, - Минобороны

Суббота 20 января 2024 09:19
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Одно из условий завершения войны - отказ России от ядерного оружия, - Минобороны Фото: Иван Гаврилюк, заместитель министра обороны (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Война между Украиной и Россией должна быть завершена переговорами и отказом страны-террориста от ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью Tagesspiegel.

Как пояснил Гаврилюк, все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Он добавил, что при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Война завершится возвращением всех территорий Украины, впрочем, необходимо создать механизм, который сделает невозможным повторное нападение врага.

"Будут подписаны соглашения - с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство - угроза миру", - пояснил заместитель министра обороны.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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