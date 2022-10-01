UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку

Ілюстративне фото: одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тиск на газопроводі "Північний потік-2" стабілізувався після того, як одна з труб спорожніла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на газопроводі "Північний потік-2" досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це вказує на те, що витік газу на цьому трубопроводі припинився", - сказано в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік могли спричинити підводні вибухи, які були зафіксовані біля труб газопроводів.

Більш детально про витік газу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПівнічний потік-2