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Одна из труб "Северного потока-2" опустела в результате утечки

Иллюстративное фото: одна из труб "Северного потока-2" опустела в результате утечки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Давление на газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось после того, как одна из труб опустела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что на газопроводе "Северный поток-2" достигнуто стабильное давление. Таким образом, это указывает на то, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", - сказано в сообщении агентства.

Напомним, 27 сентября стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи предположили, что утечку могли вызвать подводные взрывы, которые были зафиксированы возле труб газопроводов.

Более детально об утечках газа можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСеверный поток-2