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Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня

Середа 04 грудня 2024 18:04
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Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 5 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 5 грудня, продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть в однієї та двох груп одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 5 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 06:00 – 07:00 - одна черга відключень;
  • 07:00 – 20:00 - дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки будуть діяти з 05:00 до 23:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Саме тому актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Про те, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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