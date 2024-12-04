Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
В Украине в среду, 5 декабря, продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной и двух групп одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 5 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики будут действовать с 05:00 до 23:00.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.
Ситуация с отключением света в Украине
Как рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
О том, как долго могут длиться жесткие графики отключения света, читайте в материале РБК-Украина.
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