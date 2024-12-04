Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря

В Украине в среду, 5 декабря, продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной и двух групп одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 5 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики будут действовать с 05:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.