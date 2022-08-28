UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна из стран планирует помочь Украине расширить "зерновой коридор"

Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Швеция намерена помочь Украине, чтобы обеспечить экспорт продовольствия по сухопутному "зерновому коридору". Для этого страна планирует привлечь экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которое цитирует местное издание Aftonbladet.

"Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы, со шведской стороны, готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности", - заявила Андерссон.

По словам премьера, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего через Румынию.

"Война продолжается в неизменной силе и жестокости. Украина оказывает сильное сопротивление, а Путин не демонстрирует никаких признаков уменьшения", - добавила она.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины, что позволило разблокировать экспорт продовольствия по морю, который блокировала Россия, а уже 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с зерном.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией после 26 дней с начала работы "зернового коридора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция