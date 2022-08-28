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Одна з країн планує допомогти Україні розширити "зерновий коридор"

Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Швеція має намір допомогти Україні, аби забезпечити експорт продовольства по сухопутному "зерновому коридору". Для цього країна планує залучити експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон, яку цитує місцеве видання Aftonbladet.

"Швеція повинна допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу вам сказати, що ми, зі шведської сторони, готові допомогти експертами з логістики, щоб пришвидшити розширення такої солідарності", - заявила Андерссон.

За словами прем'єра, це робота, яка вже ведеться під егідою ЄС, перш за все через Румунію.

"Війна триває в незмінній силі та жорстокості. Україна чинить сильний опір, а Путін не демонструє жодних ознак зменшення", - додала вона.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України, що дозволило розблокувати експорт продовольства по морю, який блокувала Росія, а вже 1 серпня з Одеського порту вийшло перше судно із зерном.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося експортувати перший мільйон тонн продовольства від початку повномасштабної війни з Росією після 26 днів від початку роботи "зернового коридору".

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Швеція