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Одна из стран Африки будет вакцинировать от COVID возвращающихся путешественников

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Гана, Пятница 10 декабря 2021 14:21
Одна из стран Африки будет вакцинировать от COVID возвращающихся путешественников Фото: в Гане проводят кампанию вакцинации против COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

С понедельника, 13 декабря, в Гане будут вакцинировать вернувшихся граждан и жителей от COVID-19 по прибытии в аэропорт, если они не получали прививок. Такой шаг предприняли на фоне опасений по поводу низкого уровня вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава национальной службы здравоохранения Ганы Патрик Кума-Абоагье заявил, что все жители Ганы, покидающие страну, также должны будут предъявить доказательства вакцинации.

По его словам, за последние две недели случаи COVID-19, зарегистрированные в международном аэропорту Котока в столице Аккре, составили около 60% от общего числа случаев заражения в стране.

Отмечают, что на данный момент Гана ввела вакцины примерно для 5,7% своего 30-миллионного населения. Новые требования вакцинации являются одними из самых строгих в Африке, где внедрение вакцины было медленным из-за отсутствия поставок и логистических проблем.

"Текущее увеличение числа случаев заболевания, а также обнаружение варианта "Омикрон" среди прибывающих из-за границы и ожидаемое увеличение числа случаев заболевания в период праздников, требует принятия срочных мер по предотвращению значительного роста числа случаев COVID-19 в Гане", - сказал Кума-Абоагье.

Также с 22 января вакцинация в Гане станет обязательной для государственных служащих, медицинских работников и студентов. С января подтверждение вакцинации также будет необходимо для доступа в ночные клубы, на пляжи, спортивные стадионы и рестораны.

Напомним, в Южной Африке разрешили делать бустерную прививку препаратом Pfizer всем людям старше 18 лет. Сегодня в стране доминирует новый штамм коронавируса "Омикрон".

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