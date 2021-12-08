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На фоне вспышки "Омикрона": в ЮАР разрешили бустерную прививку всем совершеннолетним

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Среда 08 декабря 2021 22:00
На фоне вспышки "Омикрона": в ЮАР разрешили бустерную прививку всем совершеннолетним Фото: в ЮАР разрешили бустерную прививку всем совершеннолетним (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Южной Африке разрешили делать бустерную прививку препаратом Pfizer всем людям старше 18 лет. Сегодня в стране доминирует новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Южноафриканское управление здравоохранения одобрило бустерную прививку. Дополнительную дозу будут вводить минимум через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как в компании BioNTech и Pfizer сообщили о том, что двух их доз препарата может быть недостаточно, чтобы защитить людей от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Согласно предварительным результатам небольшого исследования в ЮАР, оказалось, что способность антител вакцины Pfizer нейтрализовать новый вариант заболевания - снизилась в 40 раз по сравнению с другими штаммами.

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