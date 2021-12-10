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Одна з країн Африки вакцинуватиме від COVID мандрівників, що повертаються

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Гана, П'ятниця 10 грудня 2021 14:21
Одна з країн Африки вакцинуватиме від COVID мандрівників, що повертаються Фото: у Гані проводять кампанію вакцинації проти COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

З понеділка, 13 грудня, в Гані вакцинуватимуть громадян, що повернулися, і жителів від COVID-19 після прибуття в аеропорт, якщо вони не отримували щеплень. Такий крок зробили на тлі побоювань щодо низького рівня вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова національної служби охорони здоров'я Гани Патрік Кума-Абоаг'є заявив, що всі жителі Гани, які залишають країну, також повинні надати докази вакцинації.

За його словами, за останні два тижні випадки COVID-19, зареєстровані в міжнародному аеропорту Котока в столиці Аккрі, становили близько 60% від загальної кількості випадків зараження у країні.

Зазначають, що зараз Гана ввела вакцини приблизно для 5,7% свого 30-мільйонного населення. Нові вимоги вакцинації є одними з найсуворіших в Африці, де впровадження вакцини було повільним через відсутність поставок та логістичних проблем.

"Поточне збільшення кількості випадків захворювання, а також виявлення варіанта "Омікрон" серед тих, хто прибуває з-за кордону, і очікуване збільшення кількості випадків захворювання в період свят, вимагає вживання термінових заходів щодо запобігання значному зростанню числа випадків COVID-19 в Гані", - сказав Кума- Абоаг'є.

Також з 22 січня вакцинація в Гані стане обов'язковою для державних службовців, медичних працівників та студентів. З січня підтвердження вакцинації також буде необхідним для доступу в нічні клуби, на пляжі, спортивні стадіони та ресторани.

Нагадаємо, у Південній Африці дозволили робити бустерне щеплення препаратом Pfizer усім людям старше 18 років. Сьогодні в країні домінує новий штам коронавірусу "Омікрон".

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