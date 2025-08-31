Одна секунда до золота! Вікторія Ус принесла Україні срібло Кубка світу з веслувального слалому

Вікторія Ус підкорює подіум у Тацені

До цього змагання Ус підходила впевнено, беручи участь у всіх трьох попередніх етапах сезону. На старті в іспанському Ла-Сеу українська спортсменка посіла п’яте місце в каное-слаломі, демонструючи стабільну форму.

У Тацені 32-річна Ус потрапила до фіналу, потрапивши до топ-12 учасниць після кваліфікаційного заїзду.

Уже у фіналі українка змогла пробитися на друге місце. Час на фініші склав 87.78 секунд - менше ніж на секунду поступилася німкені Елені Лілік, яка стала переможницею з результатом 86.86 секунд.

Цікаво, що за чистим часом проходження дистанції українку випередили ще дві спортсменки - британка Кімберлі Вудс та бразилійка Ана Сатіла. Однак обидві отримали по дві секунди штрафу за зачеплення воріт, що дозволило Ус піднятися на подіум.

Результати фіналу каное-слалому, жінки

Елена Лілік (Німеччина) - 86.86 секунд

Вікторія Ус (Україна) - 87.78 секунд

Кімберлі Вудс (Велика Британія) - 88.19 секунд

Досягнення Вікторії Ус у Кубку світу

Для Ус це дев’ята нагорода на етапах Кубка світу з веслувального слалому та четверта в каное-слаломі.

Українка ще не здобувала "золото" на етапі Кубка світу, але систематично піднімається на подіум.

Медалі Вікторії Ус на етапах Кубка світу:

Каное-слалом: срібло (По, Франція, 2020), срібло (Тацен, Словенія, 2023), бронза (Івреа, Італія, 2024), срібло (Копер, Словенія, 2025)

срібло (По, Франція, 2020), срібло (Тацен, Словенія, 2023), бронза (Івреа, Італія, 2024), срібло (Копер, Словенія, 2025) Байдарка-слалом: бронза (Тацен, Словенія, 2019), бронза (По, Франція, 2020), бронза (Тацен, Словенія, 2022), срібло (Тацен, Словенія, 2023)

бронза (Тацен, Словенія, 2019), бронза (По, Франція, 2020), бронза (Тацен, Словенія, 2022), срібло (Тацен, Словенія, 2023) Байдарка-кросс: бронза (Краків, Польща, 2022)

Наступний етап Кубка світу

Заключний етап сезону відбудеться у німецькому Аугсбургу з 4 по 7 вересня.

Впевнені, що Вікторія спробує завершити сезон ще одним сильним виступом і продовжити серію подіумів на міжнародній арені.