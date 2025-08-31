Одна секунда до золота! Виктория Ус принесла Украине серебро Кубка мира по гребному слалому

Виктория Ус покоряет подиум в Тацене

К этому соревнованию Ус подходила уверенно, участвуя во всех трех предыдущих этапах сезона. На старте в испанском Ла-Сеу украинская спортсменка заняла пятое место в каноэ-слаломе, демонстрируя стабильную форму.

В Тацене 32-летняя Ус попала в финал, попав в топ-12 участниц после квалификационного заезда.

Уже в финале украинка смогла пробиться на второе место. Время на финише составило 87.78 секунд - меньше чем на секунду уступила немке Элене Лилик, которая стала победительницей с результатом 86.86 секунд.

Интересно, что по чистому времени прохождения дистанции украинку опередили еще две спортсменки - британка Кимберли Вудс и бразильянка Ана Сатила. Однако обе получили по две секунды штрафа за зацепление ворот, что позволило Ус подняться на подиум.

Результаты финала каноэ-слалома, женщины

Елена Лилик (Германия) - 86.86 секунд

Виктория Ус (Украина) - 87.78 секунд

Кимберли Вудс (Великобритания) - 88.19 секунд

Достижения Виктории Ус в Кубке мира

Для Ус это девятая награда на этапах Кубка мира по гребному слалому и четвертая в каноэ-слаломе.

Украинка еще не получала "золото" на этапе Кубка мира, но систематически поднимается на подиум.

Медали Виктории Ус на этапах Кубка мира:

Каноэ-слалом: серебро (По, Франция, 2020), серебро (Тацен, Словения, 2023), бронза (Ивреа, Италия, 2024), серебро (Копер, Словения, 2025)

Следующий этап Кубка мира

Заключительный этап сезона состоится в немецком Аугсбурге с 4 по 7 сентября.

Уверены, что Виктория попытается завершить сезон еще одним сильным выступлением и продолжить серию подиумов на международной арене.