Одна секунда до золота! Виктория Ус принесла Украине серебро Кубка мира по гребному слалому

Украинская гребчица Виктория Ус стала призером предпоследнего этапа Кубка мира по каноэ-слалому, который проходил в словенском Тацене. В финале украинка заняла второе место, уступив победительнице из Германии.
Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на результат соревнований.
К этому соревнованию Ус подходила уверенно, участвуя во всех трех предыдущих этапах сезона. На старте в испанском Ла-Сеу украинская спортсменка заняла пятое место в каноэ-слаломе, демонстрируя стабильную форму.
В Тацене 32-летняя Ус попала в финал, попав в топ-12 участниц после квалификационного заезда.
Уже в финале украинка смогла пробиться на второе место. Время на финише составило 87.78 секунд - меньше чем на секунду уступила немке Элене Лилик, которая стала победительницей с результатом 86.86 секунд.
Интересно, что по чистому времени прохождения дистанции украинку опередили еще две спортсменки - британка Кимберли Вудс и бразильянка Ана Сатила. Однако обе получили по две секунды штрафа за зацепление ворот, что позволило Ус подняться на подиум.
Елена Лилик (Германия) - 86.86 секунд
Виктория Ус (Украина) - 87.78 секунд
Кимберли Вудс (Великобритания) - 88.19 секунд
Для Ус это девятая награда на этапах Кубка мира по гребному слалому и четвертая в каноэ-слаломе.
Украинка еще не получала "золото" на этапе Кубка мира, но систематически поднимается на подиум.
Заключительный этап сезона состоится в немецком Аугсбурге с 4 по 7 сентября.
Уверены, что Виктория попытается завершить сезон еще одним сильным выступлением и продолжить серию подиумов на международной арене.
