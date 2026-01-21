Одна ракета "може знищити все": Трамп заінтригував новою секретною зброєю

США могли застосувати звукову зброю

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт репостнула інтерв'ю з очевидцем, який розповів про те, що під час операції з викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро США нібито застосували звукову зброю.

Він розповів, що перед початком американської операції всі радіолокаційні системи Венесуели раптово перестали працювати. Після цього в повітряний простір країни вторглися дрони і вісім вертольотів, з яких висадилися спецпризначенці США.

За словами очевидця, у певний момент він відчув потужний звуковий ефект, який знешкодив усіх силовиків, які охороняли Мадуро.

При цьому сьогодні, 21 січня, Трамп заявив, що у США є дивовижне озброєння, про яке "краще нікому не знати".