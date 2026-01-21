Одна ракета "може знищити все": Трамп заінтригував новою секретною зброєю

Кілька тижнів тому з'явилася нова сучасна ракета, яка нібито "може знищити все". Збити її "неможливо".
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами американського лідера, зараз перед США і всім світом виникли набагато вищі ризики, ніж за часів Другої світової. Причина цього - ядерна зброя, сучасна зброя, про яку, як запевнив Трамп, він навіть не може говорити публічно.
"Два тижні тому з'явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яке знищить ці ракети", - сказав Трамп.
Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт репостнула інтерв'ю з очевидцем, який розповів про те, що під час операції з викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро США нібито застосували звукову зброю.
Він розповів, що перед початком американської операції всі радіолокаційні системи Венесуели раптово перестали працювати. Після цього в повітряний простір країни вторглися дрони і вісім вертольотів, з яких висадилися спецпризначенці США.
За словами очевидця, у певний момент він відчув потужний звуковий ефект, який знешкодив усіх силовиків, які охороняли Мадуро.
При цьому сьогодні, 21 січня, Трамп заявив, що у США є дивовижне озброєння, про яке "краще нікому не знати".