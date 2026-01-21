Одна ракета "может уничтожить все": Трамп заинтриговал новым секретным оружием

США могли применить звуковое оружие

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт репостнула интервью с очевидцем, который рассказал о том, что во время операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро США якобы применили звуковое оружие.

Он рассказал, что перед началом американской операции все радиолокационные системы Венесуэлы внезапно перестали работать. После этого в воздушное пространство страны вторглись дроны и восемь вертолетов, из которых высадились спецназовцы США.

По словам очевидца, в определенный момент он почувствовал мощный звуковой эффект, который обезвредил всех силовиков, которые охраняли Мадуро.

При этом сегодня, 21 января, Трамп заявил, что у США есть удивительное вооружение, о котором "лучше никому не знать".